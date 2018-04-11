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Банк «Александровский» изменил ставки по депозитам индивидуальных предпринимателей
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Банк «Александровский» изменил ставки по депозитам индивидуальных предпринимателей 

Банки.ру 16 минут назад
Банк «Александровский» снизил ставки по депозитам индивидуальных предпринимателей на 0,25 процентных пункта.
Теперь «Классический» с выплатой процентов в конце срока можно открыть под 6,3—6,95% годовых, с ежемесячной — 5,6—6,65% годовых. Пополнение, досрочное полное/частичное изъятие суммы депозита не предусмотрено.
«Удобный» можно разместить под 6,05—6,75% годовых. Выплата процентов в конце срока. Пополнение запрещено. Частичное изъятие суммы депозита не предусмотрено. Досрочное расторжение по фиксированной шкале процентных ставок.
Сроки данных депозитов от 31 дня. Минимальный первоначальный взнос — 100 тыс. рублей.
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