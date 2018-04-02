Челябинской компании запретили использовать «Отче наш» в рекламе микрозаймов

Микрофинансовой организации «Уралсервис» не удалось оспорить решение челябинских антимонопольщиков о признании рекламы с молитвой «Отче наш» незаконной. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщает пресс-служба регионального УФАС

Суд подтвердил, что реклама микрозаймов с религиозными христианскими символами противоречит требованиям законодательства.

История началась в начале прошлого года. МФО выпустила рекламные календари, где наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа

Антимонопольная служба в августе 2017 года признала рекламу оскорбительной для чувств верующих и оштрафовала микрофинансовую организацию.

Компания дважды пыталась оспорить решение ведомства, однако в обоих случаях МФО отказали в удовлетворении требований.

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