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Город помог жителям Сокольников приобрести 68 товаров длительного пользования
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Город помог жителям Сокольников приобрести 68 товаров длительного пользования 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В 2017 году 68 жителей Сокольников получили электронные сертификаты на товары длительного пользования.
На электронные карты москвичей были зачислены средства для приобретения одиннадцати холодильников, одиннадцати стиральных машин, восемнадцати газовых и электрических плит, шестнадцати телевизоров, пяти пылесосов, пяти микроволновок, чайника и ноутбука.
В Территориальном центре социального обслуживания «Сокольники» уточнили, что заявления от жителей с просьбами о помощи в покупке необходимых товаров поступали в районную социальную службу. Каждая заявка была рассмотрена специально созданной комиссией.
Общая сумма электронных сертификатов на шестьдесят восемь технических и механических приборов составила свыше 879 тыс. рублей.
Вопросы о возможности получения электронного сертификата на товары длительного пользования можно задать в районный ТЦСО по телефону +7 (499) 268-37-48 или по электронной почте: tcso-sokolniki@mos.ru.
Фото: icmos.ru.
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