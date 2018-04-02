Город помог жителям Сокольников приобрести 68 товаров длительного пользования

В 2017 году 68 жителей Сокольников получили электронные сертификаты на товары длительного пользования.

На электронные карты москвичей были зачислены средства для приобретения одиннадцати холодильников, одиннадцати стиральных машин, восемнадцати газовых и электрических плит, шестнадцати телевизоров, пяти пылесосов, пяти микроволновок, чайника и ноутбука.

В Территориальном центре социального обслуживания «Сокольники» уточнили, что заявления от жителей с просьбами о помощи в покупке необходимых товаров поступали в районную социальную службу. Каждая заявка была рассмотрена специально созданной комиссией.

Общая сумма электронных сертификатов на шестьдесят восемь технических и механических приборов составила свыше 879 тыс. рублей.

Вопросы о возможности получения электронного сертификата на товары длительного пользования можно задать в районный ТЦСО по телефону +7 (499) 268-37-48 или по электронной почте: tcso-sokolniki@mos.ru.

Фото: icmos.ru.