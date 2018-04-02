«Фронтовики» проехали по «убитым» дорогам Орла

Члены регионального отделения ОНФ в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели рейд по дорогам Орла.

Общественники проверили несколько дорог в Заводском и Советском районах областного центра, отмеченных горожанами на интерактивной карте «убитых» дорог.

Количество обращений увеличилось после потепления, которое привело к образованию на дорогах Орла луж, маскирующих выбоины. Автолюбители жалуются на повреждения подвески машин, происходящие по причине увеличения выбоин на орловских дорогах, — отметили в ОНФ.

На дороге по улице Автовокзальной в минувшем году был проведён ямочный ремонт, но в настоящее время практически все дорожное полотно превратилось в массу ям и выбоин. Глубина некоторых ям больше 15 см.

На улице Васильевской ямы, отремонтированные в прошлом году, снова оказались открытыми. Аналогичная ситуация на 2-ой Пушкарной, где дорога практически полностью разрушена. Усилилось крошение асфальтобетона на улице Приборостроительной от улицы Октябрьской до Лескова.

Мария Жукова. — Количество автомобилей в Орле увеличивается с каждым годом. Для того чтобы не образовывались пробки, необходимо содержать дорожную сеть в нормальном состоянии. Администрации Орла нужно обращать внимание на карту «убитых» дорог и включать в планы ремонта дороги, которые набирают наибольшее количество голосов, — подчеркнула активист ОНФ в Орловской области

Напомним, жители Орловской области в прошлом году отметили на интерактивной карте 307 участков. Было отремонтировано 18 дорог, на 42 — проведен ямочный ремонт.