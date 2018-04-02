Португалия начала выдавать россиянам годовые мультивизы

Посольство Португалии России упростило процедуру выдачи шенгенских виз. Теперь граждане РФ вправе претендовать на годовые мультивизы.

"С 1 апреля вступил в силу ряд визовых послаблений для российских граждан. Одним из главных новшеств стало увеличение периода, на который выдается виза. Если раньше Португалия ставила максимум полугодовой Шенген, а чаще визу на даты поездки, то теперь российские соискатели могут получить годовую мультивизу", — цитирует "Интерфакс-Туризм" представителя Ассоциации туроператоров России

В португальском консульстве пообещали рассматривать документы от туристов из России в течение трех дней, тогда как прежде на эту процедуру уходило не менее недели. Кроме того, группы и индивидуальные туристы смогут подавать единый пакет документов, а не ваучеры из каждого отеля, где они планировали останавливаться.

В АТОР полагают, что эти меры позволят Португалии стать более привлекательным направлением для российских туристов.