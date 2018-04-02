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Португалия начала выдавать россиянам годовые мультивизы
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Португалия начала выдавать россиянам годовые мультивизы 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Посольство Португалии в России упростило процедуру выдачи шенгенских виз. Теперь граждане РФ вправе претендовать на годовые мультивизы.
"С 1 апреля вступил в силу ряд визовых послаблений для российских граждан. Одним из главных новшеств стало увеличение периода, на который выдается виза. Если раньше Португалия ставила максимум полугодовой Шенген, а чаще визу на даты поездки, то теперь российские соискатели могут получить годовую мультивизу", — цитирует "Интерфакс-Туризм" представителя Ассоциации туроператоров России.
В португальском консульстве пообещали рассматривать документы от туристов из России в течение трех дней, тогда как прежде на эту процедуру уходило не менее недели. Кроме того, группы и индивидуальные туристы смогут подавать единый пакет документов, а не ваучеры из каждого отеля, где они планировали останавливаться.
В АТОР полагают, что эти меры позволят Португалии стать более привлекательным направлением для российских туристов.
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