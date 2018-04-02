«Яндекс» создал для аллергиков Ленобласти карту распространения пыльцы

Ленобласти. В преддверии сезона цветения сервис «Яндекс. Погода» создал для пользователей с аллергией на пыльцу полезную интерактивную карту, где отмечены места распространения растений-аллергенов на территории Петербурга

Карта для аллергиков, созданная сервисом «Яндекс. Погода», помогает отследить места, где можно встреть 15 распространённых растений-аллергенов: от амброзии до дуба. С помощью неё можно посмотреть долгосрочный прогноз распространения пыльцы, который строится на ежедневных пробах воздуха и анализе обстановки за прошедшие годы. Также по каждому из видов растений даётся информация, когда обычно цветёт растение-аллерген и в каком объёме.

Жёлтым цветом на карте обозначены места с низкой концентрацией пыльцы, оранжевым — средней, красным — высокой. Если область окрашена в серый, значит, опасные для аллергиков растения ещё не зацвели.