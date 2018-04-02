Ещё
«Яндекс» создал для аллергиков Ленобласти карту распространения пыльцы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс» создал для аллергиков Ленобласти карту распространения пыльцы 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В преддверии сезона цветения сервис «Яндекс. Погода» создал для пользователей с аллергией на пыльцу полезную интерактивную карту, где отмечены места распространения растений-аллергенов на территории Петербурга и Ленобласти.
Карта для аллергиков, созданная сервисом «Яндекс. Погода», помогает отследить места, где можно встреть 15 распространённых растений-аллергенов: от амброзии до дуба. С помощью неё можно посмотреть долгосрочный прогноз распространения пыльцы, который строится на ежедневных пробах воздуха и анализе обстановки за прошедшие годы. Также по каждому из видов растений даётся информация, когда обычно цветёт растение-аллерген и в каком объёме.
Жёлтым цветом на карте обозначены места с низкой концентрацией пыльцы, оранжевым — средней, красным — высокой. Если область окрашена в серый, значит, опасные для аллергиков растения ещё не зацвели.
Ivyborg.ru: последние новости
Пожилой мужчина из Ломоносовского района пропал по пути из магазина ОНФ запускает всероссийский конкурс видеороликов по проблемам дорог Областные бренды получат российский экспортный стандарт «Made in Russia»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля165
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России465
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве13
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Дрон «Почты России» врезался в дом84
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение