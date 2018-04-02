Государство оплатит дорогу пассажирам, застрявшим в аэропортах по вине перевозчиков

В настоящее время субсидии из федерального бюджета на перевозку пассажиров выделяются только после того, как у перевозчика аннулируют или приостановят сертификат эксплуатанта. Пример с «ВИМ-Авиа» показал, что действующие нормы оказались неэффективными. Уже с текущего года государство возьмет на себя оплату перевозки пассажиров.

Как писала «Русская планета», россияне ожидают значительных перемен, которые должны, по их мнению, произойти после прошедших 18 мая президентских выборов, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ . Согласно исследованию, об этом заявили 45 процентов респондентов, среди которых в основном пенсионеры и жители сел.

Молодежь и жители крупных городов, наоборот, сомневаются в кардинальных переменах в стране. О том, что перемен ожидать не стоит, заявили 48 процентов респондентов.