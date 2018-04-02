Павловский Посад вошел в топ‑5 самых дешевых городов России для путешествий весной

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил города России , где туристы тратят меньше всего, в пятерку самых недорогих городов весной текущего года попал подмосковный Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года.

Туристы бронируют жилье в Павловском Посаде весной в среднем на две ночи и тратят на проживание 1,3 тысячи рублей в сутки.