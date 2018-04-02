Ещё
Павловский Посад вошел в топ‑5 самых дешевых городов России для путешествий весной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Павловский Посад вошел в топ‑5 самых дешевых городов России для путешествий весной 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил города России, где туристы тратят меньше всего, в пятерку самых недорогих городов весной текущего года попал подмосковный Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года.
«В топ-10 самых недорогих у туристов городов страны для весенних поездок входят Тула, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Павловский Посад (Московская область), Петрозаводск, Тюмень, Астрахань, Воронеж, Волгоград и Йошкар-Ола», — говорится в сообщении.
Туристы бронируют жилье в Павловском Посаде весной в среднем на две ночи и тратят на проживание 1,3 тысячи рублей в сутки.
РИАМО: последние новости
С воскресенья в России вырастают социальные пенсии Размер средней зарплаты врачей в России составил более 56 тыс руб в 2017 г Воробьев рассказал о необходимости привлечения к ответственности владельцев «Ядрова»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому67
Тест: Знаете армейский жаргон?59
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России486
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП10
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»355
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:52
Стриженова призналась в любви к Джигарханяну
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение