Волонтеры-медики Мордовии прошли первый этап обучения к ЧМ-2018

Добровольцы познакомились с историей чемпионатов мира, изучили объекты и инфраструктуру, все функции волонтеров, а также кодекс и компетенции волонтера.

На чемпионате мира волонтеры будут помогать медицинскому персоналу при общении с иностранными пациентами и содействовать административно-организационной работе в офисе главного врача соревнований.