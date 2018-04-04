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Волонтеры-медики Мордовии прошли первый этап обучения к ЧМ-2018
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Волонтеры-медики Мордовии прошли первый этап обучения к ЧМ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Волонтеры-медики Республики Мордовия прошли первый, групповой этап обучения к чемпионату мира по футболу — 2018, сообщается на сайте движения.
Добровольцы познакомились с историей чемпионатов мира, изучили объекты и инфраструктуру, все функции волонтеров, а также кодекс и компетенции волонтера.
На чемпионате мира волонтеры будут помогать медицинскому персоналу при общении с иностранными пациентами и содействовать административно-организационной работе в офисе главного врача соревнований.
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