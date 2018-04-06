Обучение волонтеров ЧМ-2018 началось в Саранске

ТАСС , 6 апреля. Первая стадия обучения волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России , прошла в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Отмечается, что теоретический курс прошли более 1800 активистов. На тренингах участники познакомились друг с другом, с историей чемпионатов мира, ознакомились со структурой и ценностями Международной федерации футбола (ФИФА), объектами ЧМ-2018, а также узнали правила взаимодействия с клиентскими группами ФИФА.

Впереди у волонтеров еще две ступени обучения — функциональное и практика на объекте. Эти два этапа пройдут перед турниром в период с мая по июнь.

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.