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Обучение волонтеров ЧМ-2018 началось в Саранске
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Обучение волонтеров ЧМ-2018 началось в Саранске 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 6 апреля. Первая стадия обучения волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, прошла в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
Отмечается, что теоретический курс прошли более 1800 активистов. На тренингах участники познакомились друг с другом, с историей чемпионатов мира, ознакомились со структурой и ценностями Международной федерации футбола (ФИФА), объектами ЧМ-2018, а также узнали правила взаимодействия с клиентскими группами ФИФА.
Впереди у волонтеров еще две ступени обучения — функциональное и практика на объекте. Эти два этапа пройдут перед турниром в период с мая по июнь.
Саранск примет четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня) и Панама — Тунис (28 июня). \
Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
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