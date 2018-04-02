Россиянам предложили поставить оценку врачам

Оценить работу врачей и медицинских работников могут жители страны на портале Госуслуг. С начала апреля сделать это можно в личном кабинете «Мое здоровье».

Личный кабинет работает уже год, но его продолжают наполнять услугами. Сейчас уже можно через него записаться на прием к врачу или вызвать специалиста на дом. В ближайшие месяцы сервис позволит узнавать выписанные рецепты, смотреть протоколы врачебных приемов, видеть данные из медицинской карты. Нововведением стала оценка работы врачей.