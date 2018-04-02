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Россиянам предложили поставить оценку врачам
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Россиянам предложили поставить оценку врачам 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Оценить работу врачей и медицинских работников могут жители страны на портале Госуслуг. С начала апреля сделать это можно в личном кабинете «Мое здоровье».
Личный кабинет работает уже год, но его продолжают наполнять услугами. Сейчас уже можно через него записаться на прием к врачу или вызвать специалиста на дом. В ближайшие месяцы сервис позволит узнавать выписанные рецепты, смотреть протоколы врачебных приемов, видеть данные из медицинской карты. Нововведением стала оценка работы врачей.
Оценить работу сферы здравоохранения россияне могут до конца года. По мнению экспертов, рейтинги будут способствовать улучшению работы врачей, пишет «Российская газета». Это также поможет россиянам сориентироваться при смене медицинской организации, за которой они закреплены.
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