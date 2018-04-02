Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по количеству выданных микрозаймов

Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

НБКИ сообщает, что в феврале 2018 года нижегородцами оформлено 17 106 тысяч микрозаймов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было оформлено 15 468 микрозаймов, составил 10,6%.

Среди регионов ПФО Нижегородскую область опережает только Татарстан , где оформлено 18 275 тысяч микрозаймов.

Напомним, по микрокредитам «до зарплаты» нижегородцы должны 1,43 млрд рублей.