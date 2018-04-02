Ставки по ипотечным кредитам в России обновили минимум

Ставки по ипотечным кредитам в РФ обновили минимум

Средневзвешенная ставка по предоставленным в феврале 2018 г. ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума, составив 9,75% (в январе — 9,85%), сообщается на сайте Банка России.

Под воздействием улучшения ценовых условий в феврале после традиционного январского снижения отмечен рост объемов ипотечного жилищного кредитования — на 34,3%.

Банки предоставили населению свыше 102 тыс. рублевых ипотечных кредитов на сумму почти 200 млрд руб.

Теперь совокупная задолженность заемщиков перед банками по ипотеке достигла 5,3 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 18,1%.

Ставки по ипотеке снизятся на 1-1,5 п.п. в 2018 г., прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".

В соответствии с прогнозом RAEX (Эксперт РА), объем рынка ипотечного кредитования по итогам 2018 г. составит 2,4–2,5 трлн рублей, замедлившись по сравнению с динамикой 2017 г., до 20–25%.

Темп прироста портфеля ссудной задолженности будет на уровне 14–15%, благодаря чему совокупный ипотечный портфель приблизится к 6 трлн руб. на 01.01.2019 г.

Снижение ставок также сбавит обороты и будет насчитывать 1–1,5 п. п. к концу года. Реализация данного прогноза вероятна при снижении ключевой ставки до 6,5% к окончанию 2018 г. в условиях перехода Банка России к нейтральной кредитно-денежной политике, среднегодовой цене на нефть марки Brent в размере $60 за баррель и уровне инфляции по итогам года около 3,5%.

За 2017 г. рынок ипотеки увеличился на 37%, до 2 трлн руб., показав рекордный объем выдач за всю историю своего развития в России. Рост кредитования был простимулирован значительным снижением процентных ставок по ипотеке, что способствовало не только первичным выдачам, но и рефинансированию ранее выданных ссуд.

Уменьшение стоимости ипотеки и сохранение стабильных цен на недвижимость побудили население брать большие по сумме ссуды, чем в 2016 г., — средний размер кредита в прошлом году увеличился на 8%.

Темп прироста выдач в большинстве регионов превысил 30%, при этом отмечено снижение дифференциации регионов по размеру процентных ставок.

Максимальные темпы падения ставок показали в основном регионы, в которых стоимость ипотеки была выше средних показателей на начало года, и, напротив, менее значительное снижение наблюдалось в субъектах, где годом ранее ставки были ниже среднероссийских. Наибольший прирост среди топ-20 регионов по объему выдач продемонстрировали Свердловская область (+48%), Краснодарский край (+43%) и Ленинградская область (+42%).

На фоне рекордов ипотечного рынка снизились объемы ввода нового жилья в эксплуатацию (-2,1% по сравнению с 2016 годом). Максимальные темпы прироста жилищного строительства показали Ленинградская область и Санкт-Петербург (+23 и +16% соответственно), что объясняется в том числе закрепившейся тенденцией к росту цен на "первичку" в данных регионах. В Санкт-Петербурге средняя цена квадратного метра жилья в новостройках в IV квартале 2017 г. выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., а в Ленинградской области — снизилась на 2,3% (при этом в течение года наблюдался рост).