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На этой неделе в Екатеринбурге заработает система онлайн-пополнения Екарт
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На этой неделе в Екатеринбурге заработает система онлайн-пополнения Екарт 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
С 5 апреля жители Екатеринбурга смогут пополнять Екарту через интернет.
— Пользователю нужно будет зайти на сайт Екарты. Там появится специальная иконка, на которую нужно будет нажать и ввести номер Екарты, а через банковскую систему пополнить тот тариф, который записан на карте, — рассказал Е1.RU Павел Ведерников, генеральный директор ОАО «И-Сеть», которое обслуживает Екарту.
Деньги на карту поступят только на следующий день — после того, как пассажир приложит её к валидатору в трамвае, троллейбусе или муниципальном автобусе.
— На первом этапе частные перевозчики не будут принимать в этом участия, — уточнил Павел Ведерников. — Дело в том, что некоторые коммерческие перевозчики в конце смены не выгружают все транзакции по оплате за день. Поэтому и загрузить им данные о пополнении Екарт мы не можем.
Ранее мы писали, что к ЧМ-2018 в автобусах и трамваях Екатеринбурга начнут принимать банковские карты. Чтобы оплатить проезд, будет достаточно приложить карту к валидатору.
Оплатить проезд банковской картой уже можно в екатеринбургском метро. В конце 2017 года все станции подземки оборудовали специальными терминалами. Их установили перед турникетами.
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