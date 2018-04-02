Жительница Башкирии, погибшая в ДТП, была на 7 месяце беременности

На трассе в Башкирии в последний мартовский день произошла смертельная авария — Lada Granta, обгоняя «Ниву», влетела во встречный Nissan Qashqai. Авария унесла жизнь молодой жительницы Нефтекамска , которая, к тому же, была беременна.

В тот день Лениза и ее муж Артур возвращались из Дюртюлей в Нефтекамск. Дело близилось к вечеру, начало темнеть. Трасса, со слов очевидцев, была покрыта льдом. Супруги пытались успеть в город до темноты. 30-летняя женщина за рулем Granta пошла на обгон ехавшей впереди машины, не справилась с управлением и влетела в несшийся навстречу Nissan Qashqai.

— Женщина умерла на месте, пассажира зажало в машине, но его удалось вытащить без спасателей. В Nissan тоже за рулем была женщина, у нее сломана нога, — сообщил свидетель происшествия Андрей.

Знакомая пострадавших Артура и Ленизы рассказала, что молодая пара ждала ребенка, который должен был появиться на свет через два месяца. Муж Ленизы сейчас в реанимации, перенес две операции на голову и ноги, пока в коме.

— Их родители пенсионеры. Чтобы похоронить Ленизу, им пришлось влезть в долги. Сколько денег уйдет на лечение Артура даже боятся представить, — рассказала близкая знакомая Гульшат Шайхинурова.