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С жительницы Башкирии взыскали 350 тысяч рублей, полученных по маткапиталу
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С жительницы Башкирии взыскали 350 тысяч рублей, полученных по маткапиталу 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Суд обязал жительницу Гафурийского района вернуть в бюджет сумму материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Женщина купила квартиру на заемные деньги. В 2009 году, когда у гражданки родился пятый ребёнок, она обратилась в Пенсионный фонд за разрешением на использование средств маткапитала для погашения основного долга и процентов по кредиту, оформленному на приобретение жилья. В ноябре 2010 года её заявление удовлетворили. В июне 2011 года деньги были перечислены в банк для погашения долга.
Однако еще в апреле 2010 года решением суда женщину лишили родительских прав в отношении пятерых несовершеннолетних детей, о чем она не сообщила в Пенсионный фонд.
Теперь женщина вернёт незаконно полученные средства маткапитала в размере 350 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины.
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