С жительницы Башкирии взыскали 350 тысяч рублей, полученных по маткапиталу

Суд обязал жительницу Гафурийского района вернуть в бюджет сумму материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Женщина купила квартиру на заемные деньги. В 2009 году, когда у гражданки родился пятый ребёнок, она обратилась в Пенсионный фонд за разрешением на использование средств маткапитала для погашения основного долга и процентов по кредиту, оформленному на приобретение жилья. В ноябре 2010 года её заявление удовлетворили. В июне 2011 года деньги были перечислены в банк для погашения долга.

Однако еще в апреле 2010 года решением суда женщину лишили родительских прав в отношении пятерых несовершеннолетних детей, о чем она не сообщила в Пенсионный фонд.

Теперь женщина вернёт незаконно полученные средства маткапитала в размере 350 тысяч рублей и расходы по уплате госпошлины.