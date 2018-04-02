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Четверть рейсов Air France отменят 3 апреля из-за забастовки персонала
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Четверть рейсов Air France отменят 3 апреля из-за забастовки персонала 

ТАСС 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Французский авиаперевозчик Air France отменит 3 апреля четверть рейсов из-за запланированной забастовки персонала. Об этом сообщили в понедельник в самой компании.
В Air France отметили, что в этот день планируется выполнить лишь 75% запланированных рейсов. Из них 70% рейсов — на дальние расстояния, 67% — на средние и 85% — на короткие.
По информации авиакомпании, в акции протеста примут участие более 30% пилотов, около 20% бортпроводников и 14,5% сотрудников наземных служб.
Ранее профсоюзы пилотов, бортпроводников и наземного персонала Air France сообщили, что планируют провести 10-11 апреля новые забастовки помимо уже объявленных на начало апреля. Летный и технический персонал требует увеличения заработных плат на 6%, тогда как руководство согласно лишь на общую добавку к зарплате в 1% плюс возможность повышения персональных выплат летному персоналу на 1,4%. Генеральный директор авиакомпании Франк Тернер считает требования профсоюзов «необоснованными и нереалистичными». Подобные расходы, согласно его данным, обойдутся Air France в €240 млн  По словам сотрудников, повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии. По мнению профсоюзов, компания за это время улучшила свое финансовое положение и вполне может компенсировать снижение покупательной способности зарплаты ее работников.
В минувшем месяце во Франции прошли три масштабные забастовки сотрудников Air France. Профсоюзы заявили, что «не намерены сдаваться и продолжат отстаивать свои права столько, сколько потребуется».
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 Ещё 2 источника 
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