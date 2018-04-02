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Ритейлер детских товаров Ideas4retail объединяется с «Винни»
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Ритейлер детских товаров Ideas4retail объединяется с «Винни» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: new-retail.ru
МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. Ideas4retail, развивающая в России такие бренды детских товаров, как Hamleys, Imaginarium и Cook House, объединяется со своим конкурентом — группой компаний «Винни», сообщила газета «Коммерсант».
Ideas4retail открыла по франшизе в России десять магазинов британской Hamleys. ГК «Винни» продает детскую одежду известных европейских брендов, включая Armani, Kenzo, Moncler, Moschino. У группы десять магазинов в Москве и два — в Санкт-Петербурге.
Как рассказали изданию в фонде A&NN Investments Александра Мамута, которому принадлежит 40% Ideas4retail, в обмен на крупный пакет в объединенной компании бизнесмен готов инвестировать в нее 5 миллионов долларов. Основателю Ideas4retail Евгению Бутману и представителям «Винни» достанется миноритарный пакет.
Как указывается в статье, ожидаемый годовой оборот новой компании, которая планирует управлять 75 собственными магазинами и десятью магазинами по субфраншизе, превышает 6 миллиардов рублей.
По словам представителя A&NN Investments, испытывающую сейчас затруднения с оплатой поставок от контрагентов российскую сеть Hamleys после слияния ожидает оптимизация за счет переезда одного-двух магазинов в более подходящие локации. В дальнейшем сеть планируется развивать преимущественно в городах-миллионниках, добавили в фонде.
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