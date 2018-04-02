Ритейлер детских товаров Ideas4retail объединяется с «Винни»

Ideas4retail открыла по франшизе в России десять магазинов британской Hamleys. ГК «Винни» продает детскую одежду известных европейских брендов, включая Armani, Kenzo, Moncler, Moschino. У группы десять магазинов в Москве и два — в Санкт-Петербурге

Как рассказали изданию в фонде A&NN Investments Александра Мамута , которому принадлежит 40% Ideas4retail, в обмен на крупный пакет в объединенной компании бизнесмен готов инвестировать в нее 5 миллионов долларов. Основателю Ideas4retail Евгению Бутману и представителям «Винни» достанется миноритарный пакет.

Как указывается в статье, ожидаемый годовой оборот новой компании, которая планирует управлять 75 собственными магазинами и десятью магазинами по субфраншизе, превышает 6 миллиардов рублей.

По словам представителя A&NN Investments, испытывающую сейчас затруднения с оплатой поставок от контрагентов российскую сеть Hamleys после слияния ожидает оптимизация за счет переезда одного-двух магазинов в более подходящие локации. В дальнейшем сеть планируется развивать преимущественно в городах-миллионниках, добавили в фонде.