Ещё
Названы самые высокооплачиваемые вакансии Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

Названы самые высокооплачиваемые вакансии Москвы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работодатели Москвы готовы платить зарплаты до 650 тысяч рублей в месяц, если вы — хороший специалист. На кого надо выучиться и какую искать работу, чтобы получить такую зарплату, "РГ" рассказали в пресс-службе портала Rabota.ru. Там составили рейтинг, топ-5 самых привлекательных с точки зрения оплаты труда вакансий марта.
Самая "дорогая" вакансия — командир воздушного судна в одну из крупных российских авиакомпаний. Предлагаемая зарплата — до 650 тысяч рублей. Чтобы попасть на такую работу, кандидат должен иметь высшее или среднее авиационное образование с квалификацией "пилот", знать английский язык не ниже четвертого уровня по шкале ИКАО. График работы предлагается сменный.
Эта же авиакомпания ищет второго пилота, но не раскрывает информацию, сколько ему будет платить.
Второе место занимает вакансия ветеринарного врача. Предлагаемая зарплата 250 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит вести хирургический и терапевтический прием, делать животным операции, а также он должен иметь навыки управленца, чтобы контролировать работу младшего персонала.
Еще одна вакансия с такой зарплатой — 250 тысяч рублей в месяц — главный инженер в крупную строительную компанию, занимающуюся строительством метрополитена. Опыт работы для получения этой должности должен быть не менее пяти лет. Преимущество отдадут тому, кто имеет опыт работы именно в деле строительства метро.
Чуть меньше — 200 тысяч рублей — предлагается управляющему активами молодой и современной IT-компании. От соискателя требуются знания финансового и криптовалютного рынка.
Как поясняют в пресс-службе сервиса Rabota.ru, работодатели готовы платить высокие зарплаты редким специалистам с высокой квалификацией. И дают совет: если вы хотите, чтобы на ваше резюме обратили внимание, нужно отразить в нем все результаты и достижения на предыдущих местах работы за последние пять лет. Делать это нужно, отталкиваясь от самой вакансии, от того, что интересно работодателю. Если нужны специальные навыки, и они у вас есть, обязательно напишите об этом в резюме. И еще — важно самостоятельно откликаться на вакансии.
Российская Газета: последние новости
Россиян будут информировать о потерях части пенсии Детям запретили участвовать в лотереях Самозанятые будут платить налоги с каждой транзакции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю23
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России325
«Россия сорвалась с цепи»1114
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать179
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
02:04
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
Шоу-бизнес
03:43
Натали трагически потеряла третьего ребенка
Шоу-бизнес
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение