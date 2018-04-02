Названы самые высокооплачиваемые вакансии Москвы

Работодатели Москвы готовы платить зарплаты до 650 тысяч рублей в месяц, если вы — хороший специалист. На кого надо выучиться и какую искать работу, чтобы получить такую зарплату, "РГ" рассказали в пресс-службе портала Rabota.ru. Там составили рейтинг, топ-5 самых привлекательных с точки зрения оплаты труда вакансий марта.

Самая "дорогая" вакансия — командир воздушного судна в одну из крупных российских авиакомпаний. Предлагаемая зарплата — до 650 тысяч рублей. Чтобы попасть на такую работу, кандидат должен иметь высшее или среднее авиационное образование с квалификацией "пилот", знать английский язык не ниже четвертого уровня по шкале ИКАО. График работы предлагается сменный.

Эта же авиакомпания ищет второго пилота, но не раскрывает информацию, сколько ему будет платить.

Второе место занимает вакансия ветеринарного врача. Предлагаемая зарплата 250 тысяч рублей в месяц. Специалисту предстоит вести хирургический и терапевтический прием, делать животным операции, а также он должен иметь навыки управленца, чтобы контролировать работу младшего персонала.

Еще одна вакансия с такой зарплатой — 250 тысяч рублей в месяц — главный инженер в крупную строительную компанию, занимающуюся строительством метрополитена. Опыт работы для получения этой должности должен быть не менее пяти лет. Преимущество отдадут тому, кто имеет опыт работы именно в деле строительства метро.

Чуть меньше — 200 тысяч рублей — предлагается управляющему активами молодой и современной IT-компании. От соискателя требуются знания финансового и криптовалютного рынка.

Как поясняют в пресс-службе сервиса Rabota.ru, работодатели готовы платить высокие зарплаты редким специалистам с высокой квалификацией. И дают совет: если вы хотите, чтобы на ваше резюме обратили внимание, нужно отразить в нем все результаты и достижения на предыдущих местах работы за последние пять лет. Делать это нужно, отталкиваясь от самой вакансии, от того, что интересно работодателю. Если нужны специальные навыки, и они у вас есть, обязательно напишите об этом в резюме. И еще — важно самостоятельно откликаться на вакансии.