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Власти проконтролируют опасные игрушки
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«Ъ»: власти проконтролируют опасные игрушки 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Pixabay
Минэкономразвития и ФТС должны подготовить предложения по недопущению на российский рынок опасных для жизни и здоровья потребительских товаров. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономики и Федеральной таможенной службе (ФТС) представить предложения, как не допустить на российский рынок опасные для жизни и здоровья потребителей товары. Речь идет в первую очередь о детских товарах из иностранных интернет-магазинов", — сообщает издание.
Эксперты отмечают, что такие действия могут привести к сворачиванию рынка объемом 50–80 млрд руб. в год.
Ранее сообщалось, что ЕС внес спиннеры в список опасных товаров.
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