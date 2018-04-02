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Государство ужесточит контроль за детскими игрушками
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Государство «по-взрослому» ужесточит контроль за детскими игрушками 

Ридус 17 часов назад
Фото: www.ridus.ru
Министерство экономического развития и Федеральная таможенная служба занялись по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова разработкой новых предложений по контролю за рынком товаров интернет-магазинов, в первую очередь за продажей детских игрушек.
Как рассказал журналистам глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров, продавцов могут обязать проставлять код в соответствии с перечнем товаров, который используется на территории Европейского экономического союза. Также продавцов могут обязать предоставлять сертификаты безопасности на детские товары. В настоящее время посылки из Китая и других азиатских стран обходятся без проверок не только на границе, но и зачастую внутри страны-производителя, передает его слова газета «Известия».
Детские забавы в России не так уж дешевы, полагают в АКИТ. Ассоциация оценивает рынок детских товаров в общем объеме интернет-ритейла в 12%, а значит, его объем может составлять 49−52 миллиарда рублей в год.
Для потребителя новый этап госрегулирования может обернутся повышением цен, в обмен он должен получить гарантию безопасности детских товаров. Недостатка в примерах нет: для игрушек зачастую используется низкокачественный пластик, которые выделяет вредные вещества, электроника способна оглушать и гореть, а «лизуны» или детское тесто для лепки замешивают Бог знает на чем. Кроме того, у игрушек для самых маленьких слишком много незакрепленных деталей, которые малыш может проглотить с печальными последствиями для здоровья.
К примеру, в прошлом году активисты «Гринписа» обнаружили, что закупленные в странах Таможенного союза игрушки персонажей британского мультсериала «Свинка Пеппа» напичканы фталатами, которые, по утверждению экологов, могут стать причиной нарушений эндокринной системы, развития диабета, бесплодия и других болезней.
Отказываться из-за таких ужасных историй от зарубежных игрушек — не вариант. По словам методиста Центра игры и игрушки при Московском государственном психолого-педагогическом университете Марии Соколовой, игрушки отечественного производства на российском рынке занимают долю лишь в 15%, и при этом качественными из них можно назвать только 5%.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как большое количество игрушек может оказывать негативное влияние на детскую психику и вызывать синдром дефицита внимания.
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