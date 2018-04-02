Исследование: Интерес иностранных туристов к покупке авиабилетов в Москву на ЧМ по футболу вырос в 16 раз

«Резкое увеличение интереса иностранных туристов связано преимущественно с проведением чемпионата мира по футболу, который примут у себя сразу несколько российских городов, в том числе и столица. Так, на время проведения матчей (13 июня-16 июля) спрос на авиабилеты в Москву вырос почти в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столице состоится церемония открытия и закрытия главных футбольных соревнований, которая традиционно привлекает много зрителей», — сообщила И. Рябовол.

В турсервисе отметили, что больше всего болельщиков в Москву прибудет из США . «Авиабилетами в Москву на период проведения чемпионата они интересовались почти в четыре раза чаще, чем в этот же период в прошлом году, несмотря на то, что сборная США не будет участвовать в ЧМ», — сообщили в компании.

В Momondo добавили, что особенно сильный рост спроса наблюдается из стран, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию. «Так, значительное повышение спроса можно наблюдать среди жителей Центральной и Южной Америки. Например, среди панамцев интерес к поездкам в столицу вырос почти в двадцать пять раз. Фанаты из Туниса спровоцировали пятикратный рост, а болельщики Ирака — трехкратный. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы спрос на поездки в Москву будет только расти, и столица станет еще более привлекательным городом для иностранных туристов даже после окончания чемпионата мира», — уточнили в сервисе.

Исследование учитывало запросы на перелеты эконом-класса из разных стран в Россию на периоды с 13 июня по 16 июля 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.