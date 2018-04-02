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Яндекс открыл коммерческий офис во Владивостоке
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Яндекс открыл коммерческий офис во Владивостоке 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Яндекс открыл коммерческий офис во Владивостоке. Новый региональный офис будет помогать рекламодателям и представителям бизнеса Приморского края эффективно использовать рекламные инструменты Яндекса, говорится в сообщении компании.
Команда нового офиса будет напрямую общаться с клиентами, проводить обучение и активно участвовать в жизни бизнес-сообщества. Это позволит лучше понять потребности предпринимателей Приморья и помочь им настроить рекламные инструменты так, чтобы увеличить продажи и повысить отдачу от вложений в рекламу. Такое сотрудничество будет способствовать развитию бизнеса и рекламного рынка в регионе, утверждают в Яндексе.
«В каждом регионе есть своя локальная специфика. Работая с людьми на месте, лучше понимаешь, какие задачи перед ними стоят и как их решить с помощью интернет-рекламы. У нас довольно амбициозный план на ближайший год: мы хотим открыть от шести до десяти офисов по всей стране и выбираем для этого регионы, где есть потенциал для развития бизнеса и где наше присутствие принесёт наибольшую пользу. Приморский край — как раз один из таких», — говорит Наталья Ковалёва, директор по продажам малому и среднему бизнесу компании «Яндекс».
В прошлом году число рекламодателей в Приморском крае увеличилось по сравнению с 2016 годом на 20%. Количество запросов к поиску Яндекса о товарах и услугах выросло на 26%. В то же время возможности Директа используют далеко не все местные рекламодатели. Всё это говорит о том, что в регионе большой потенциал для развития бизнеса и рекламного рынка.
Первый региональный офис продаж Яндекс открыл в 2008 году в Санкт-Петербурге, через год появился офис в Екатеринбурге. На сегодняшний день у компании семь коммерческих офисов в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.
Ранее коммерческий директор Яндекса в интервью Sostav говорил о планах компании открыть новые коммерческие офисы в регионах, «чтобы быть еще ближе к клиентам». В 2018 году появятся еще 6−10 новых коммерческих офисов в России.
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