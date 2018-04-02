При продаже использовавшегося в бизнесе имущества вычет по НДФЛ не положен

Гражданин купил грузовик за 850 тыс. руб., после чего зарегистрировался в качестве ИП и полтора года возил грузы, платя ЕНВД по этой деятельности. Выручка составила 70 тыс. рублей. Потом ИП продал автомобиль за те же 850 тыс. руб. и снялся с учета в ИФНС . В декларации по НДФЛ он заявил вычет в размере покупной стоимости авто, которая подтверждена документами. Но налоговики отказали ему в вычете, доначислив 110 500 руб. НДФЛ и 22 100 руб. штрафа, сообщает ГАРАНТ.

По мнению гражданина, поскольку авто было куплено до регистрации ИП, как физлицо он вправе претендовать на имущественный вычет по НДФЛ в виде уменьшения дохода от продажи грузовика на сумму расходов на его приобретение. ФНС в своем решении также отказала ему в вычете, так как материалами дела доказано, что транспортное средство использовалось в предпринимательской деятельности, а значит вычет по НДФЛ при его продаже не применяется.

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