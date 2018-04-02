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Указывать ставку НДС в чеке или БСО не обязательно
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Указывать ставку НДС в чеке или БСО не обязательно 

Время бухгалтера 48 минут назад
Все компании и ИП должны при расчетах пользоваться кассами и выдавать потребителю кассовый чек или БСО. Если клиент не предоставил до момента расчета данных о своих контактах, в частности, телефона или электронного адреса, то документ выдается в бумажном виде. Если данные предоставлены, то при наличии технической возможности документы отправляются клиенту в электронном виде.
Если расчет производится с помощью электронных средств, которые исключают возможность контакта клиента с пользователем кассы, то продавец должен передать покупателю чек или БСО в электронном виде.
Закон 54-ФЗ определяет обязательные реквизиты, которые должны быть на чеке или БСО. В их число входят наименование товаров, работ или услуг, цена за единицу и общая стоимость с указанием ставки НДС, если покупатель или продукция не освобождены от его уплаты, а также сумма расчета, также с указанием НДС. Этот реквизит включается в состав чеков и БСО с 1 февраля 2017 г, если покупатель не освобожден от уплаты налога. Таким образом, пользователь ККТ, освобожденный от уплаты НДС или продающий не облагаемые этим налогом товары, может не включать в чек реквизит со ставкой НДС.
Вместе с этим для всех документов обязателен реквизит «сумма расчета по чеку без НДС».
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 15.03.2018 № 13-11/052776@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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