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В России вырастут цены на авиабилеты
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В России вырастут цены на авиабилеты 

Рамблер 59 минут назад
Фото: ТАСС
В Минфине предложили снизить до нуля налог на добавленную стоимость (НДС) для внутренних авиаперелетов, которые не проходят через Москву, и в то же время повысить до 18 процентов НДС для рейсов, следующих через столицу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо помощника президента РФ Игоря Левитина главе Минтранса Максиму Соколову.
По данным газеты, НДС для авиарейсов планируют изменить до конца 2022 года. Сейчас этот налог составляет десять процентов для всех внутренних рейсов.
Как отмечает «Ура.ру», вместе с повышением НДС для перелетов через Москву вырастет стоимость билетов на такие рейсы.
Близкий к Минтрансу человек рассказал «Ведомостям», что из-за обнуления НДС для рейсов, которые не следуют через Москву, авиакомпании выиграют около 12 миллиардов рублей. При этом из-за роста налога на внутренние перелеты через столицу перевозчики потеряют около 29 миллиардов рублей в год.
По мнению собеседника газеты, чистые потери авиакомпаний составят примерно 17 миллиардов рублей ежегодно.
Осенью 2017-го президент РФ Владимир Путин поручил к 2018 году обнулить НДС на авиарейсы для Калининградской области. Он пояснил, что отмена налога станет плюсом для инвесторов, бизнесменов и жителей страны в целом.
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