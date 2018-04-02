В России вырастут цены на авиабилеты

По данным газеты, НДС для авиарейсов планируют изменить до конца 2022 года. Сейчас этот налог составляет десять процентов для всех внутренних рейсов.

Как отмечает «Ура.ру», вместе с повышением НДС для перелетов через Москву вырастет стоимость билетов на такие рейсы.

Близкий к Минтрансу человек рассказал «Ведомостям», что из-за обнуления НДС для рейсов, которые не следуют через Москву, авиакомпании выиграют около 12 миллиардов рублей. При этом из-за роста налога на внутренние перелеты через столицу перевозчики потеряют около 29 миллиардов рублей в год.

По мнению собеседника газеты, чистые потери авиакомпаний составят примерно 17 миллиардов рублей ежегодно.