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В России ужесточат требования к зарубежным онлайн-магазинам
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В России ужесточат требования к зарубежным онлайн-магазинам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономики и Федеральной таможенной службе представить предложения, как не допустить на рынок товары, опасные для жизни и здоровья потребителей. Речь идет в первую очередь о товарах из иностранных интернет-магазинов.
Речь идет прежде всего о детских товарах, сообщает «Коммерсант».
Таможенная служба прорабатывает обязательные условия для отправителей товаров. Их поставят перед необходимостью указывать код, который соответствует классификатору товаров, используемых на территории Евразийского экономического союза.
Это первый шаг, который позволит идентифицировать содержимое посылок.
Следующий шаг: обязанность продавца информировать о наличии сертификата безопасности для посылок, содержащих предметы, предназначенные для детей. При отсутствии необходимых сертификатов посылки будут возвращать обратно.
Инициатива может быть реализована до конца года, а отдельные шаги — уже к лету.
Сейчас почти все детские товары в России подлежат обязательной сертификации. Однако к товарам, поступающим из-за рубежа, такие требования не предъявляются. 90% таких товаров приходят из Китая и зачастую не сертифицированы даже у себя в стране.
По мнению экспертов, данные меры могут повлечь за собой полный запрет трансграничной торговли детскими товарами. Товары, произведенные в Китае, могут быть сделаны из материалов, не слишком полезных для здоровья». А продавцы из США или Европы, столкнувшись с такими требованиями, станут игнорировать российский рынок.
Объем трансграничной торговли детскими товарами оценивается в 49–82 млрд рублей в год.
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