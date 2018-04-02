Кабмин утвердил дорожную карту производства минеральных удобрений

Правительство РФ утвердило дорожную карту развития производства минеральных удобрений в стране до 2025 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Сообщается, что производство минеральных удобрений — ключевая подотрасль химической промышленности, занимающая одно из лидирующих мест в российском неуглеводородном несырьевом экспорте.

"Подписанным распоряжением утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года", — говорится в справке к документу.

"Планом, в частности, предусмотрены стимулирование инвестиционной деятельности производителей минеральных удобрений; развитие внутреннего рынка минеральных удобрений, включая стимулирование использования минеральных удобрений в растениеводстве и развитие национальной логистической инфраструктуры подотрасли минеральных удобрений; государственная поддержка экспортных поставок отечественных минеральных удобрений по согласованным направлениям (отказ от введения экспортных пошлин, негативно влияющих на конкурентоспособность российской продукции на внешнем рынке)", — продолжено там же.

План включает в себя 16 позиций, направленных на совершенствование механизмов государственного регулирования развития производства минеральных удобрений в России . Отмечается, что реализация плана позволит создать условия для наращивания к 2025 году объема производства минеральных удобрений — на 7,3 миллиона тонн больше по сравнению с 2016 годом, увеличить долю экспорта в структуре выпуска минеральных удобрений на 4 процентных пункта и повысить потребление минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями.

Объем выпуска минеральных удобрений за 2010–2016 годы увеличился в России на 18%, до 36,81 миллиона тонн с 31,2 миллиона, при этом для дальнейшего роста объема выпуска минеральных удобрений требуется ввод новых мощностей, также отмечает кабмин. А компаниями-производителями минеральных удобрений заявлено более 30 инвестиционных проектов создания новых и расширения существующих производств до 2030 года (общий объем — до 27 миллионов тонн).