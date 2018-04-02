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В Омске агроному тепличного хозяйства обещают зарплату до 300 тыс. рублейот
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В Омске агроному тепличного хозяйства обещают зарплату до 300 тыс. рублейот 

АиФ-Омск 43 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Аналитики портала HeadHunter рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта. Так, самой высокооплачиваемой оказалась работа программиста, за его услуги работодатели готовы платить от 160 тыс. рублей в месяц, на втором месте разместилась должность главного агронома тепличного хозяйства — от 150 до 300 тыс. рублей. Директору по производству готовы платить от 100 тыс. рублей в месяц.
Также в ТОП-10 самых высокооплачиваемых профессий с зарплатами от 80 тыс. рублей вошли программист, шеф-повар и главный электрик. По 70 тыс. рублей готовы платить директору по производству строительных металлоконструкций и торговому (медицинскому) представителю.
Отметим, что средняя зарплата омичей, согласно данным портала, с начала 2018 года составила от 23 до 56 тыс. рублей.
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