В Токио создали единый центр борьбы с киберпреступностью

ТОКИО, 2 апреля. / ТАСС /. Единый центр борьбы с киберпреступностью в составе 500 следователей и аналитиков открыт в понедельник в японской столице. Он будет действовать в рамках Токийского полицейского управления, сообщает информационное агентство Kyodo.

Ранее специалисты по преступлениям в виртуальном пространстве были разбросаны по различным подразделениям полиции и других служб безопасности. Теперь их решено собрать вместе для активизации борьбы с нарастающим количеством правонарушений в киберпространстве.

В 2017 году, в частности, было отмечено более 3 млн краж компьютерной информации или попыток таких похищений, в том числе личных данных. Примерно шестая часть подобных преступлений была связана с попытками захвата секретных сведений о кредитных картах. Завладев ими, хакеры украли 17,6 млрд иен ($166 млн) — вдвое больше, чем в 2016 году.

По данным агентства, в прошлом году попытки взлома компьютерных систем были отмечены в 82 организациях, включая 76 частных компаний.