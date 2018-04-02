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В Токио создали единый центр борьбы с киберпреступностью
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В Токио создали единый центр борьбы с киберпреступностью 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Единый центр борьбы с киберпреступностью в составе 500 следователей и аналитиков открыт в понедельник в японской столице. Он будет действовать в рамках Токийского полицейского управления, сообщает информационное агентство Kyodo.
Ранее специалисты по преступлениям в виртуальном пространстве были разбросаны по различным подразделениям полиции и других служб безопасности. Теперь их решено собрать вместе для активизации борьбы с нарастающим количеством правонарушений в киберпространстве.
В 2017 году, в частности, было отмечено более 3 млн краж компьютерной информации или попыток таких похищений, в том числе личных данных. Примерно шестая часть подобных преступлений была связана с попытками захвата секретных сведений о кредитных картах. Завладев ими, хакеры украли 17,6 млрд иен ($166 млн) — вдвое больше, чем в 2016 году.
По данным агентства, в прошлом году попытки взлома компьютерных систем были отмечены в 82 организациях, включая 76 частных компаний.
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