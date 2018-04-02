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Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по развитию производства минеральных удобрений до 2025 г.
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Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по развитию производства минеральных удобрений до 2025 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждается «дорожная карта» по развитию производства минеральных удобрений до 2025 г. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.
«Дорожной картой» по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года, в частности, предусматривается стимулирование инвестиционной деятельности производителей минеральных удобрений; развитие внутреннего рынка минеральных удобрений, включая стимулирование использования минеральных удобрений в растениеводстве и развитие национальной логистической инфраструктуры подотрасли минеральных удобрений; государственная поддержка экспортных поставок отечественных минеральных удобрений по согласованным направлениям», — говорится в документе.
Отмечается, что реализация плана позволит нарастить к 2025 г. объемы производства минеральных удобрений, увеличить долю экспорта в структуре выпуска минеральных удобрений на 4% и повысить потребление минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями.
«План включает 16 позиций, направленных на совершенствование механизмов государственного регулирования развития производства минеральных удобрений в России», — поясняется в сообщении.
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