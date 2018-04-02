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«Что мне снег»: уфимские коммунальщики борются со снегом круглосуточно
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«Что мне снег»: уфимские коммунальщики борются со снегом круглосуточно 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В воскресенье, 1 апреля, столицу Башкирии накрыли снегопады. Осадки продолжались и ночью. На очистку городских улиц вышли две тысячи работников ЖКХ и 300 единиц спецтехники.
— Коммунальщики работают и днем, и ночью. Колонны из спецмашин будут устранять последствия снегопада и в понедельник, 2 апреля, — рассказали в уфимской мэрии.
По прогнозам метеорологов, в Уфе ожидается дождь со снегом. Местами будет слабый гололед и снежный накат.
Для более качественной уборки улиц сотрудники ЖКХ просят горожан убирать припаркованные автомобили и пользоваться интерактивной картой зон ответственности. С жалобами на свисающую с крыши наледь и опасные скользкие участки дороги администрация просит звонить в управляющую компанию или диспетчерскую по номеру: 8 (347) 235-48-00.
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