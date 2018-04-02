На Ямале мошенники раздают онлайн-кредиты

Житель Нового Уренгоя попался на уловки мошенников, желая оформить кредит через интернет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО , мужчина нашел в социальной сети объявление о выдачи кредита под низкие проценты и оставил заявку на сайте. Через несколько дней ему позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что кредит мужчине одобрили и нужно внести 13 тыс. рублей, чтобы открыть лицевой счет. Мужчина перевел деньги. Позже заявителю позвонила женщина, представившаяся сотрудником страхового отдела того же банка. Она пояснила, что теперь нужно дополнительно внести 26 тыс. 800 рублей за страховку по оформленному кредиту. Горожанин вновь перевел деньги. После лжесотрудники банка перестали выходить на связь.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не подавать онлайн-заявки для получения кредита и не переводить денежные средства неизвестным лицам.