Ещё
При Трампе россиян стали чаще арестовывать в третьих странах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При Трампе россиян стали чаще арестовывать в третьих странах 

BFM.RU 49 минут назад
Число арестов россиян в третьих странах по запросам США растет. За последние десять лет задержаны 40 россиян. Как отмечает МИД РФ, при администрации Дональда Трампа регулярность таких случаев увеличилась. Только в прошлом году их было одиннадцать. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломат допустила, что число арестов россиян за рубежом может возрасти в связи с конфронтацией между Россией и западными странами вокруг дела об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Захарова подчеркнула, что предупреждение гражданам РФ, выезжающим за границу, об угрозе ареста остается в силе.
В МИД РФ заверили, что следят за судьбой россиян, пострадавших «от подобного произвола». «Им оказываем необходимую консульскую помощь, посещаем в местах лишения свободы, на всех уровнях на регулярной основе требуем от американской стороны освобождения и возвращения домой соотечественников. При этом указываем на грубое игнорирование не только договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1999 года), но и многих правовых процедур», — заявил «Коммерсанту» источник в МИД РФ. По его словам, «значимых подвижек на данном направлении, к сожалению, не наблюдается», так как США уклоняются от предложений провести специальные консультации по налаживанию нормального сотрудничества в правоохранительной области.
BFM.RU: последние новости
Социальные пенсии в России 1 апреля вырастут на 2,9% В Финляндии сократилось употребление алкоголя Минтруд ликвидировал одну профессию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»935
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России133
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать81
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1414
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»340
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
06:59
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
Происшествия В мире
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:32
Умер Михаил Угаров
Шоу-бизнес Происшествия
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
00:59
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
Шоу-бизнес
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение