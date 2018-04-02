При Трампе россиян стали чаще арестовывать в третьих странах

В МИД РФ заверили, что следят за судьбой россиян, пострадавших «от подобного произвола». «Им оказываем необходимую консульскую помощь, посещаем в местах лишения свободы, на всех уровнях на регулярной основе требуем от американской стороны освобождения и возвращения домой соотечественников. При этом указываем на грубое игнорирование не только договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1999 года), но и многих правовых процедур», — заявил «Коммерсанту» источник в МИД РФ. По его словам, «значимых подвижек на данном направлении, к сожалению, не наблюдается», так как США уклоняются от предложений провести специальные консультации по налаживанию нормального сотрудничества в правоохранительной области.