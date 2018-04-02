Кабмин утвердил план развития производства минеральных удобрений до 2025 года

"Подписанным распоряжением утвержден план мероприятий (дорожная карта) по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года", — говорится в сопроводительной записке к документу.

Реализация дорожной карты позволит к 2025 году улучшить показатели производства минеральных удобрений 2016 года на 7,3 млн тонн, «увеличить долю экспорта в структуре выпуска минеральных удобрений на 4% и повысить потребление минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями».

Дорожная карта предусматривает стимулирование инвестиционной деятельности производителей минеральных удобрений и развитие внутреннего рынка, включая стимулирование использования таких удобрений в растениеводстве. В план также включено развитие национальной логистической инфраструктуры в отрасли.

Кроме того, план подразумевает господдержку экспорта отечественных минеральных удобрений по согласованным направлениям в виде отказа от экспортных пошлин.

Производство минеральных удобрений — ключевая подотрасль химической промышленности, занимающая одно из лидирующих мест в российском неуглеводородном несырьевом экспорте.