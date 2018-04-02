Настольная игра «Козырные карты» покорила сердца родителей и детей

Наконец и до России дошло увлечение играми серии «Козырная карта» (Top Trumps). Игра, которая возникла в Великобритании в 1968 году, проделала долгий путь, и через 50 лет не утратила своей прелести и популярности. В Россию эта настольная игра попала совсем недавно, поэтому мы решили рассказать, в чем ее прелесть и почему ваши дети захотят себе хотя бы один набор.

Как играть?

Правила игры очень просты, разберется и маленький ребенок, и бабушка, которую он попросил с ним поиграть. В игре может быть от 2 до 6 человек. Стопка карт тасуется и делится поровну между всеми игроками.

Первым ходит игрок слева от сдающего. Он берет и смотрит свою верхнюю карточку. На ней есть пять разных параметров. Например: сила, интеллект, вес и т. д. Напротив каждого параметра стоит цифра, обозначающая его значение. Игрок, не смотря на чужие карточки, выбирает то значение, которое, как ему кажется, выше, чем у других.

Если он угадал, то забирает все карточки других игроков с этого круга себе и кладет в низ своей стопки. Если нет, то все карточки забирает тот, у кого значение оказалось больше. Победа за тем, кто первый соберет все карточки в свою стопку.

Почему это так популярно?

Наборов «Козырных карт» очень много, и они охватывают огромное количество тем. Кошки, собаки, динозавры и вулканы. Гарри Поттер , Звездные войны, герои Marvel и Disney . Практически на каждое детское увлечение у «Козырных карт» уже есть игра!

Кроме пяти параметров на каждой карточке есть картинка с изображением героя (животного) и интересный факт. Так что, играя в «Динозавров», вы сможете узнать, чем питался галлимим, как выглядит птеродактиль и в каком музее можно посмотреть на целофиза. Во время игры ребенок ненавязчиво будет запоминать эти факты и развивать свою память, в том числе и визуальную.

Правила игры очень просты, и в нее очень легко включить новых игроков, не потратив полчаса на объяснения. Несмотря на это, затягивают «Козырные карты» будь здоров, так что дети могут на пару часов увлечься сравнением карточек.

Как мы уже писали, в Россию «Козырные карты» попали недавно, поэтому всего великолепия наборов у нас еще не представлено. Но мы расскажем вам о четырех наборах, подходящих для детей, и доступных в наших магазинах.

«Спортивные автомобили»

Все о самых быстрых и мощных спортивных тачках. Что круче: Alfa Romeo 4C или Ferrari ? Кто кого «сделает» на треке: Ariel Atom или Audi R8? Теперь вы можете это узнать. Как и то, что Mazda RX-8 — это первая машина, в которой использовался роторный двигатель. Вся эта информация есть на карточках с красочными изображениями спорткаров.

Игрокам предстоит понять, чем их машина круче остальных, какой показатель больше? Максимальная скорость, объем двигателя, год выпуска, инновационность или степень крутости? Выбирайте и попытайтесь собрать у себя всю колоду.

«Кошки»

Кто не любит кошек? Даже если они наглые и непослушные, мы все равно хотим их потискать. А маленькие девочки кошек просто обожают! И этот набор поможет им узнать побольше о своем увлечении: на сколько градусов кошки могут повернуть уши, стал ли кот мэром города Мехико и другие интересности — на красивых карточках с фотографиями.

Игрокам надо решить, в чем их кошка сильнее остальных: самая редкая, самая большая, самая милая, самая своенравная или самая послушная? Не прогадайте!

«Динозавры»

Дети, которые увлекаются динозаврами, придут от этого набора в восторг. Красивые картинки, история обнаружения останков, интересные факты — все это на одной маленькой карточке, которая еще и победу может принести! Если, конечно, вы знаете, что галлимим выше целофиза.

Игроки сравнивают пять показателей: массу, рост, длину, интеллект, кровожадность и возраст. И самый большой динозавровед сможет собрать свой парк Юрского периода!

«Звездные войны»

Для всех фанатов «Звездных войн». Карманная энциклопедия интересных фактов о любимой франшизе. Вы знали, что имперские военные мотолеты могут стрелять с расстояния в километр? Поиграйте, еще и не то узнаете! Тут и повстанцы, и штурмовики, и дроиды, и вуки, и агенты империи, и боевые корабли… Вся далекая-далекая галактика!

У персонажей «Звездных Войн» есть пять характеристик: огневая мощь, надежность, влияние, скорость и использование силы. Ищите свои сильные стороны и собирайте карты оппонентов. И да пребудет с вами Сила!

Хорошей игры!

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