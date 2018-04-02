В Орловской области зарплата чиновников выросла на 3%

По информации Орелстата со ссылкой на данные федерального статистического наблюдения, в регионе на начало 2018 года должности государственной гражданской службы замещали 4682 человек, что составляет 44,4% от общей численности работников органов власти.

На муниципальных должностях работают 1930 человек или 56,9% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избиркомах.

В январе-декабре 2017 года среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих составила 33698 рублей. Это на 2,9% больше показателя 2016 года. В органах законодательной власти региона она составила 49403 рубля в месяц, в органах исполнительной 37959 рублей, представители прокуратуры и судо в среднем получали 22733 рублей в месяц.

Уровень среднемесячной начисленной зарплаты государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Орловской области в 2017 году был на 14,2 процента выше, чем у государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти, отметили в Орелстате.

Напомним, ранее врио губернатора Орловской области Андрей Клычков нёс изменения в указ «Об утверждении Положений по оплате труда, о порядке формирования фонда оплаты труда и Правил исчисления денежного содержания», установив надбавку от 150 до 200% некоторым категориям чиновников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Клычков поднял Лежневу и Грымову зарплату на 200%?