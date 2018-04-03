Зарубежные работодатели в России начали экономить на зарплатах сотрудников

Иностранные компании, работающие в России , оптимизируют расходы на труд и снижают зарплаты своим местным сотрудникам, хотя в целом, по данным Росстата, зарплаты россиян растут, пишет

По данным «Интеркомпа», компании предоставляющнй услугу бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, снижение доходов сотрудников зарубежных компаний произошло за счет сокращения премиальной части оплаты труда.

Работодатели из-за рубежа переходят на «точечное» повышение заработных плат, а общая индексация заработных плат постепенно перестает быть инструментом работы с персоналом и его удержания, отмечается в отчете компании.

Зарубежные работодатели за 2017 год сократили все виды премирования сотрудников, занятых на бухгалтерских должностях, специалистам по подбору персонала, финансовым менеджерам, а также работникам технических направлений.

Одновременно выросли заработные платы в геологоразведке и сфере добычи сырьевых ресурсов, проектировании и капитальном строительстве, в сфере продаж фармацевтики и медоборудования, а также в научно-исследовательской отрасли и финансовой сфере.

По предположениям аналитиков, данные тренды сохранятся и в 2018 году: зарубежные компании будут оптимизировать расходы на выплатах зарплат, отдавая предпочтение целевым повышениям бонусной части.

"Интеркомп" учитывает сведения о фактических зарплатах около 300 зарубежных компаний в девяти регионах страны. Аналитики изучили условия оплаты труда более 400 должностей и свыше 35 тыс. работников предприятий.