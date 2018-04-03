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Зарубежные работодатели в России начали экономить на зарплатах сотрудников
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Зарубежные работодатели в России начали экономить на зарплатах сотрудников 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Иностранные компании, работающие в России, оптимизируют расходы на труд и снижают зарплаты своим местным сотрудникам, хотя в целом, по данным Росстата, зарплаты россиян растут, пишет
По данным «Интеркомпа», компании предоставляющнй услугу бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, снижение доходов сотрудников зарубежных компаний произошло за счет сокращения премиальной части оплаты труда.
Работодатели из-за рубежа переходят на «точечное» повышение заработных плат, а общая индексация заработных плат постепенно перестает быть инструментом работы с персоналом и его удержания, отмечается в отчете компании.
Зарубежные работодатели за 2017 год сократили все виды премирования сотрудников, занятых на бухгалтерских должностях, специалистам по подбору персонала, финансовым менеджерам, а также работникам технических направлений.
Одновременно выросли заработные платы в геологоразведке и сфере добычи сырьевых ресурсов, проектировании и капитальном строительстве, в сфере продаж фармацевтики и медоборудования, а также в научно-исследовательской отрасли и финансовой сфере.
По предположениям аналитиков, данные тренды сохранятся и в 2018 году: зарубежные компании будут оптимизировать расходы на выплатах зарплат, отдавая предпочтение целевым повышениям бонусной части.
"Интеркомп" учитывает сведения о фактических зарплатах около 300 зарубежных компаний в девяти регионах страны. Аналитики изучили условия оплаты труда более 400 должностей и свыше 35 тыс. работников предприятий.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров пояснил РБК, что снижение премий может быть связано с тем, что у большинства работников иностранных компаний зарплаты привязаны к доллару. «За последние год-полтора рубль укрепился, что привело к снижению их зарплат в рублевом эквиваленте», — полагает эксперт.
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