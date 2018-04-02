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Обзор прессы: долги по зарплате можно будет вернуть без решения суда
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Обзор прессы: долги по зарплате можно будет вернуть без решения суда 

Мир24 57 минут назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в понедельник, 2 апреля.
Этой весной в армию отправится на 10% меньше срочников, чем прошлой. Как сообщает «Российская газета», это связано с увеличением числа контрактников.
Внесудебный порядок взыскания. Вернуть долги по зарплате в скором будущем можно будет без решения суда. Его сможет принять госинспектор труда, а день взыщут судебные приставы. Соответствующие поправки готовит Минтруд, об этом сообщают «Новые известия». Сейчас задолженность по зарплате в России — около трех миллиардов рублей.
Импорт мяса в Россию резко снизился за последние три года. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Росстат. Если в 2015году в Россию ввезли почти полтора миллиона тонн мясной продукции, то в прошлом — только миллион. Большую часть внутреннего рынка удается насытить за счет собственного производства. Также растет мясной экспорт. Ведущие покупатели свинины — Гонконг и Вьетнам, а мяса птицы — Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты. Снег в российской столице растает к концу рабочей недели, пишет «Вечерняя Москва». В пятницу благодаря циклону воздух прогреется до 15 градусов. Как говорят синоптики, это климатическая норма начала мая. А уже в ночь на субботу пройдут первые ливни. Благодаря этому снег на улицах Москвы растает почти полностью.
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