Обзор прессы: долги по зарплате можно будет вернуть без решения суда

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в понедельник, 2 апреля.

Этой весной в армию отправится на 10% меньше срочников, чем прошлой. Как сообщает «Российская газета», это связано с увеличением числа контрактников.

Внесудебный порядок взыскания. Вернуть долги по зарплате в скором будущем можно будет без решения суда. Его сможет принять госинспектор труда, а день взыщут судебные приставы. Соответствующие поправки готовит Минтруд , об этом сообщают « Новые известия ». Сейчас задолженность по зарплате в России — около трех миллиардов рублей.

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