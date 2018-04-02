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Народная ревизия: омич пожаловался на отсутствие датчиков дыма в магазине
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Народная ревизия: омич пожаловался на отсутствие датчиков дыма в магазине 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Видео он разместил на своей странице «ВКонтакте».
Горожане после трагедии в Кемерове продолжают проверять, как в торговых центах и магазинах соблюдают технику пожарной безопасности. Так, омич обнародовал видео из одного крупного супермаркета на «Московке», на котором запечатлел, что в туалете в данном комплексе нет датчиков дыма, системы пожаротушения и табличек эвакуации.
Мужчина отметил, что в случае пожара из туалета будет очень сложно выбраться слабовидящим или слабослышащим людям.
Отметим, что омичи теперь массово проверяют общественные места и фиксируют выявленные нарушения пожарной безопасности. Народные проверки горожане стали устраивать после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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