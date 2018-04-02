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В красноярском ТРЦ из-за сработавшей пожарной сигнализации затопило пять магазинов
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В красноярском ТРЦ из-за сработавшей пожарной сигнализации затопило пять магазинов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Почему сработала сигнализация, пока неизвестно. По словам сотрудников торгового комплекса, система пожаротущения накрыла специальной жидкостью товары и оборудование в пяти магазинах на первом этаже «Планеты». В одном из магазинов повреждения оказались настолько сильными, что он не открылся до сих пор. Причины просишествия сейчас устанавливаются.
Напомним, после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесшей жизни 64 человек, МЧС проверяет торгово-развлекательные центры по всей стране. При этом проверки таких организаций должны быть регулярными и внезапными, отметили в руководстве ведомства.
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