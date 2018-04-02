В красноярском ТРЦ из-за сработавшей пожарной сигнализации затопило пять магазинов

Почему сработала сигнализация, пока неизвестно. По словам сотрудников торгового комплекса, система пожаротущения накрыла специальной жидкостью товары и оборудование в пяти магазинах на первом этаже «Планеты». В одном из магазинов повреждения оказались настолько сильными, что он не открылся до сих пор. Причины просишествия сейчас устанавливаются.