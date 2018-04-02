Супермаркеты Владивостока формируют социальную корзину

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, в супермаркетах можно приобрести продукты с минимальными торговыми надбавками.

«Так, в супермаркете «Реми» килограмм курицы стоит 77 рублей, свинины — 210. Десяток яиц здесь стоит 75,45 рублей, литр молока — 58,45, бутылка растительного масла — 65,3», — отметили в ведомстве.

В супермаркете «В-Лазер» определена социальная корзина, товары со скидкой выделены ценниками зеленого цвета.

«Килограмм яблок здесь можно приобрести за 63 рубля, картофеля за 18,3. Мука стоит 20,5 рублей, сахар — 20,5», — добавили специалисты.

Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с представителями торговых сетей заявил, что социальный набор продуктов для малообеспеченных слоев населения должен быть представлен во всех магазинах.

«Реклама социального набора должна быть в магазине на виду. Такую продукцию покупатель должен видеть на прилавке», — подчеркнул врио Губернатора.

Отметим, по поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина . Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.