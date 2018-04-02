Кому повысят зарплату после увеличения МРОТ на 17%

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 17% — до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения — разрабатывался по поручению Президента РФ Владимира Путина

— Согласно Федеральному закону от 7 марта 2018 года «О внесении изменения в статью 1 ФЗ „О минимальном размере оплаты труда“ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по РФ будет равен 11163 рублям, а суммарное его повышение в 2018 году составит 43%. В Новосибирской области МРОТ с 1 мая 2018 года с учетом районного коэффициента (25%) будет равен 13953,75 рублям, — сообщила VN.ru пресс-секретарь министерства труда и соцразвития Новосибирской области Светлана Катаева.

Повышение коснется всех, чья зарплата на сегодняшний день меньше прожиточного минимума. Это уборщики, дворники, повара, продавцы и разнорабочие, социальные работники и работники культуры, младший медицинский персонал, чья зарплата, особенно в сельской местности, могла не дотягивать даже до 10 000 рублей.

Зарплата в Новосибирской области не сможет быть меньше 13953 рублей. В Новосибирской области эта цифра выше базовой общероссийской за счет коэффициента 25%. Если человек работает на 0,5 или 0,25 ставки, сумму МРОТ необходимо поделить соответствующим образом.

— Следует помнить, что размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже минимального размера оплаты труда. Поэтому в судебной практике совершенно справедливо признаются незаконными положения законодательства отдельных субъектов РФ, определяющие ставки первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений данных субъектов в размере меньшем, чем определен федеральным законодательством МРОТ, — уточнили в пресс-службе минтруда.

В июле прошлого года размер МРОТ поднят до 70% от прожиточного минимума. Еще раз он был увеличен с 1 января 2018 года, тогда минимальные зарплаты россиян подняли с 7800 рублей до 9489 рублей, что составило 85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года. По словам представителей минтруда, это повышение коснулось зарплат 1,5 млн работников, из которых больше половины заняты в бюджетной сфере. Полностью приравнять МРОТ к размеру прожиточного минимума планировалось через год — с 1 января 2019 года, однако затем эту дату перенесли на 1 мая 2018 года.

Реализация этого законопроекта потребует 4,4 млрд рублей в 2018 году и около 16,3 млрд рублей в 2019 году, приводят »Известия» данные Министерства финансов РФ

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что отныне МРОТ будет постоянно индексироваться, и уже не опустится ниже прожиточного минимума.