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В Москве пройдет ярмарка вакансий для молодежи с инвалидностью
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В Москве пройдет ярмарка вакансий для молодежи с инвалидностью 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Седьмая ярмарка вакансий для студентов и выпускников с инвалидностью «От учебы к работе» будет проходить 4 апреля в Москве, в центре занятости молодежи (ул. Щепкина 38, стр. 1), с 13.00 до 16.00. Организаторы мероприятия: региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» и Совет бизнеса по вопросам инвалидности при поддержке Фонда президентских грантов.
Цель ярмарки — помочь молодым специалистам с теми или иными особенностями и работодателям, готовым принять их на работу, найти друг друга.
Ярмарка вакансий проводится уже седьмой год подряд. Здесь работодатели могут найти сотрудника на открытую вакансию, а соискатели с инвалидностью — посетить воркшопы и тренинги организаторов, познакомиться с представителями тех или иных компаний и в итоге найти работу по своей специальности.
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