Карта для прохода в московские музеи без билета поступает в продажу в понедельник

Жители и гости Москвы смогут посещать музеи города без очередей и билетов по специальной карте «Музей в подарок», которая поступает в продажу в понедельник, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Партнерами проекта являются 13 музеев и их филиалы. Купив карту, горожане смогут посетить культурные учреждения без очереди за билетом, а также сэкономить. Карта на десять посещений стоит 2150 рублей. Средняя цена одного билета, купленного в кассе, — около 300 рублей. Получается, за десять билетов посетители могли бы заплатить порядка 3 тысяч рублей. Карта может стать прекрасным подарком для родных и близких или для коллег», — сказал генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников

Для того, чтобы приобрести карту, нужно заказать ее на сайте «Мосгортура». При оформлении заявки необходимо указать фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты и телефон. По электронной почте пользователь получит индивидуальный код. Его можно будет назвать в любом учреждении, вошедшем в программу «Музей в подарок», — и кассир выдаст на руки карту с тем дизайном, который выбрал пользователь.

Всего разработали пять вариантов оформления карты: с изображением Кремля, с надписью «Я люблю Москву», с картой города, со скелетом динозавра и с композицией в стиле супрематизма. Выбрать дизайн можно при оформлении заявки.

«У горожан также есть возможность получить корпоративную карту «Музей в подарок». При заказе от 100 экземпляров можно выбрать индивидуальный дизайн. Корпоративные карты также рассчитаны на десять посещений в течение полугода. Перечень музеев не меняется. Стоимость зависит от количества заказанных карт», — уточняется в сообщении.

Кроме того, «Мосгортур» будет регулярно составлять тематические маршруты по музеям, вошедшим в программу, — например, литературные. Их можно будет посмотреть в том же разделе на сайте агентства.

В 2017 в Москве запустили проект «Музеи — детям». Теперь школьники могут посещать музеи бесплатно круглый год. В проекте задействовано 90 музеев, подведомственных городскому департаменту культуры. Учителя смогут проводить в них тематические уроки, наглядно объясняя тот или иной материал, ученики же теперь смогут не ждать организованных экскурсий, а посещать музей в любой удобный день с друзьями или родственниками.