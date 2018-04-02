6 проверенных способов сэкономить на детском приданом

Покупайте онлайн — но не все Конечно, интернет-шопинг — лучшее изобретение современности. Можно поставить ноутбук на огромное пузо, заварить себе чайку и за час «собрать» все приданое малышу, от ползунков до коляски. А попутно заказать еще миллион ненужных, но таких милых мелочей. Внимательно изучите предложения в магазинах рядом с домом: они часто бывают очень выгодными, а риск накупить лишнего меньше. Постарайтесь отслеживать сезонные скидки. В конце лета и зимы имеет смысл рассчитывать на распродажу одежды, а под новый год и в «черную пятницу» можно купить со скидкой предметы мебели и игрушки. Стоит подписаться на внутреннюю рассылку интересующих вас магазинов, чтобы вовремя узнавать о распродажах.

Не игнорируйте б/у Очень многие вещи после одного ребенка остаются в идеальном состоянии. Типичный пример — верхняя одежда для малышей до полугода, ведь в ней ребенок не валяется в сугробах и не меряет лужи, а только лежит в коляске. Такие комбинезоны обычно выглядят как новые, а продают их на вторичном рынке с существенной скидкой. Коляски для младенцев и пеленальные столики тоже чаще всего выставляют в состоянии новых, а разношенные слинги только выигрывают в качестве.

Берите напрокат

Самый очевидный пример — детские весы. В первые полгода следить за прибавками малыша стоит минимум раз в неделю, при этом дешевые и низкокачественные весы покупать не имеет смысла, так как они имеют большую погрешность и неудобны в использовании. Гораздо проще взять напрокат хорошие весы — такая услуга есть в каждом большом городе. Часто «младенческие» прокатные конторы предлагают дополнительно арендовать коляску или шезлонг — это тоже может оказаться вполне выгодным. А если вам необходимо постоянно сцеживаться, можно арендовать профессиональный молокоотсос.

Покупайте вместе

Многие производители значительно снижают цены на свои товары при оптовом заказе. Этим пользуются инициаторы совместных закупок — они находят достаточное число покупателей и организуют мелкий опт. По такой системе можно купить самые разные вещи (как правило, российского производства) — книги, игрушки, одежду — с отличной скидкой.

Просите в подарок

Подумайте заранее, кого из близких вы можете напрямую попросить о покупке конкретной вещи для малыша. Многим дарителям (обычно старшему поколению) важно, чтобы их подарок был долговечным — им стоит «заказать» коляску, комодик или автокресло. Друзья, у которых есть свои дети, наверняка захотят подарить вам что-то действительно полезное и практичное — видеоняню, пароварку-блендер, мойку воздуха. А коллеги или дальние родственники в качестве памятного подарка могут купить серебряную ложку «на зубок» или красивый теплый плед. Наконец, пачка подгузников или сертификат в детский магазин — беспроигрышный вариант.

Принимайте от знакомых

«Текучка» детских вещей в среде друзей и родственников — традиционное явление. Это очень удобно и позволяет неплохо экономить. Не стесняйтесь открыто говорить о том, что вы будете рады принять ненужную одежду или игрушки. Часто у молодых мам остаются не до конца использованные пачки подгузников, из которых их ребенок уже вырос, или наполовину полные флаконы хорошей детской косметики. Все это может вам пригодиться!