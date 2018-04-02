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ВТБ увеличит число привилегированных клиентов до 500 тысяч
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ВТБ увеличит число привилегированных клиентов до 500 тысяч 

АиФ — Алтай 1 час назад
Со 2 апреля ВТБ запускает обновленный пакет «Привилегия-Мультикарта». Он будет рассчитан на состоятельных клиентов, готовых совершать свои ежедневные расходы с ВТБ. Новая модель обслуживания позволит банку нарастить клиентскую базу в этом сегменте на 18% и на 54% увеличить объем активов клиентов «Привилегии».
Порог входа для владельцев нового пакета «Привилегия-Мультикарта», а также критерии бесплатности определяются одним из нескольких условий. Ими являются активы под управлением от 2 млн руб., либо обороты по картам от 100 тыс. в месяц, либо уровень зарплаты от 200 тыс. в месяц. При невыполнении одного из данных критериев стоимость пакета составит 5 тыс. рублей в месяц.
В рамках нового формата клиентам будет предоставлен максимальный набор банковских услуг. Они смогут приумножить свой капитал благодаря наиболее выгодным стратегиям инвестирования, сформированным индивидуально для каждого клиента. По сберегательным и кредитным продуктам владельцам пакета будут доступны более выгодные условия по сравнению с базовыми.
В обновленном пакете «Привилегия-Мультикарта» появилась прогрессивная шкала начисления бонусов. Их количество будет расти вместе с ростом трат по картам клиента: чем больше потратит клиент, тем выше будут начисляемые бонусы. Кроме того, бонусы будут начисляться по всем картам клиента, а не одной, что существенно увеличит оборот проводимых транзакций. Действующие владельцы пакета «Привилегия» в части бонусной составляющей могут продолжить обслуживаться на прежних условиях и после 1 апреля 2018 г.
Вырос и уровень максимально возможных бонусов по программам лояльности: теперь клиенты смогут получить до 12% cash-back в категориях «Авто» и «Рестораны», до 5% баллов в программах «Путешествия» и «Коллекция» и т.д. Помимо этого клиент получает 6% на остаток по мастер-счету.
В рамках сервиса Priority Pass для клиентов «Привилегия-Мультикарта» будут доступны до 8 бесплатных проходов в бизнес-залы аэропортов.
Павел Кудрявцев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами банка ВТБ, отметил: «Мы стремимся к тому, чтобы для наших клиентов работа с банком была максимально эффективной. Поэтому в рамках новой модели им будут доступны повышенные бонусы и улучшенные условия обслуживания. За счет этого мы планируем увеличить клиентскую базу на 18%, до 500 тысяч человек к 2019 году. Объем их активов под управлением к этому времени вырастет на 54% — до 1,8 трлн руб.».
АиФ — Алтай: последние новости
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