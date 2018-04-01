ПФР предупреждает о новой мошеннической схеме

К весне активизировались мошенники. На горячую линию ГУ ПФР №5 поступают сообщения от граждан САО г. Москвы и подмосковных городов Химки и Долгопрудный о новых происках нечистых на руку жуликов. В частности, граждане просят разъяснить, о каких выплатах через СНИЛС идет речь, информация о которых поступает, со ссылкой на районные «паспортные столы», им на электронную почту и мобильные телефоны. В частности, гражданам приходят сообщения такого содержания: «По вашему снилсу найдены страховые начисления в размере … тыс. рублей. Подробности на сайте: snils-dok.online».

Эта информация была внимательно проанализирована специалистами ГУ ПФР №5, и они выявили следующую мошенническую схему.

— Если пройти по ссылке, она приведет на сайт, — разоблачает эту махинацию начальник ГУ ПФР №5 Александр Акименко , — где вам предложат на выбор указать номера ваших документов, после чего найдут для вас сумму страховых начислений, которые, якобы, должны вам страховые компании. Сумма, надо сказать, получается внушительная. Появляется бот — девушка-менеджер, готовая вести ваши дела. И вот здесь кульминация: для «подключения к базе страховщиков» вам предлагается внести небольшую сумму, например, 250 рублей. Эта-то сумма и уходит мошенникам. Понятное дело, что взамен доверчивый соискатель неожиданных средств ничего обещанного не получит.

А. Акименко также отметил, что на горячую линию ГУ ПФР №5 регулярно поступают сообщения граждан, что у них под разными предлогами по телефону лица, представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда, запрашивают номера банковских карт.

— В связи с этим, еще раз хочу обратиться к гражданам, с просьбой быть бдительными и предельно внимательными, не доверять сомнительным финансовым предложениям, не сообщать при запросе сторонних лиц свои персональные и паспортные данные, номера СНИЛС и особенно — номера банковских карт, — предупреждает А. Акименко.

Он напомнил также, уже казалось бы прописную истину, что сотрудники государственного Пенсионного фонда России не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по телефону персональные данные и номера банковских карт, не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не проводят опросов на улице.

И если граждане будут ей следовать, то мошенники ничего не смогут сделать им во вред. Как бы те ни старались, выдумывая новые «лохотронные» схемы.