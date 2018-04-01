Поток туристов из Китая и Кореи во Вьетнам увеличился

Первый квартал текущего года принес Вьетнаму на 40% больше иностранных туристов, чем аналогичный период прошлого года

Как сообщили в Главном управлении статистики Вьетнама, наибольший рост продемонстрировали корейцы — 69.2%. Китайцев, чье количество пугает как местных чиновников, так и других туристов, прибыло на 42.9% больше. Число европейцев на курортах Вьетнама увеличилось на 15.4%, в том числе россиян стало больше на 15.8%.

Ранее замдиректора Департамента маркетинга Министерства Туризма Вьетнама господином Ву Нам заявил, что в прошлом году во Вьетнам прилетело 574 тыс. русских туристов. Это больше показателей 2016 года на 32%. Также, чиновник отметил, что к 2020 году вьетнамские власти намерены довести эту цифру до миллиона.

Источник: Турпром.ру