Коммунальщикам в Лермонтове выплатили долг по зарплате

Коммунальщикам в Лермонтове выплатили почти три миллиона рублей долгов по зарплате, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевой прокуратуры

От исполняющего обязанности директора муниципального предприятия «Ремонт и содержание жилищного фонда» прокурор города потребовал устранить нарушения трудового законодательства и направил 64 заявления в суд. Главу предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей. К решению вопроса прокуратура привлекала главу Лермонтова Евгения Нуйкина.

«Администрация города как учредитель предприятия провела санацию и увеличила уставной фонд предприятия, что позволило расплатиться с уволенными людьми, — рассказал председатель Общественного совета города Валерий Баранов . — Это удалось сделать, поскольку город поддержали субсидиями из краевого бюджета. МУП юридически пока существует, но за ним числятся долги, и в любой момент он может быть обанкрочен».

Ранее мы писали, что власти города хотели ликвидировать МУП «Ремонт и содержание жилищного фонда», оставив около 70 уволенных работников без зарплаты за два последних месяца.